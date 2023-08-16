В Подмосковье работает более 65 глэмпингов для туристов

В Московской области работает более 65 глэмпингов, заявили в пресс-службе регионального Министерства культуры и туризма.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Речь идёт о модульных домах, юртах, домиках на деревьях, просторных палатках.

По конкурсному отбору на создание модульных некапитальных средств размещения в список поддержанных Минэкономразвития России от региона вошло девять инвестиционных проектов. Новые проекты должны быть реализованы в 2023—2024 годах.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что появился тренд на так называемые хилинг-отели.