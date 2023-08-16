В Подмосковье работает более 65 глэмпингов для туристов
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Речь идёт о модульных домах, юртах, домиках на деревьях, просторных палатках.
По конкурсному отбору на создание модульных некапитальных средств размещения в список поддержанных Минэкономразвития России от региона вошло девять инвестиционных проектов. Новые проекты должны быть реализованы в 2023—2024 годах.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что появился тренд на так называемые хилинг-отели.