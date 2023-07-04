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В Альянсе турагентств заявили о появлении тренда на хилинг-отели

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Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что появился тренд на так называемые хилинг-отели.
В Альянсе турагентств заявили о появлении тренда на хилинг-отели
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«У этого направления отдыха есть две стороны. Во-первых, само название означает просто оздоровительный отдых, потому что пансионаты давно устарели. При этом, в санатории не принимали людей, не нуждающихся в лечении. Потом пришла мода на кемпинги — это такие полевые лагеря, а потом пришли глэмпинги», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, теперь набирают популярность хилинг-отели — чтобы гостиница быстро окупилась, туда приглашают психолога, специалиста по йоге, диетолога.

«Всё это включают в цену обычного отеля. Тогда срок окупаемости значительно снижается», — пояснил Мкртчян.

Он спрогнозировал появление сотен хилинг-отелей в ближайшие десять лет.

Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.

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