Власти России обсуждают меры для контроля оттока капитала
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«В настоящий момент разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля», — приводит РИА Новости слова Моисеева в ходе выступления в Госдуме.
Он отметил, что данные меры направлены на контроль оттока капитала через дружественные страны.
В августе президент России Владимир Путин заявил, что правительству и Центробанку нужно активнее использовать имеющиеся инструменты и донастраивать их, контролировать отток капитала.