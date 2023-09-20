Власти России обсуждают меры для контроля оттока капитала

Российские власти рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля, в том числе для того, чтобы контролировать отток капитала через дружественные страны, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«В настоящий момент разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля», — приводит РИА Новости слова Моисеева в ходе выступления в Госдуме.

Он отметил, что данные меры направлены на контроль оттока капитала через дружественные страны.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что правительству и Центробанку нужно активнее использовать имеющиеся инструменты и донастраивать их, контролировать отток капитала.