Путин заявил о необходимости контролировать отток капитала
- РИА Новости
Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT ведёт трансляцию.
Он отметил, что за последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность, что затрудняет принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса и граждан.
«Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учётом объективной ситуации», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что необходимо контролировать отток капитала и мониторить поведение основных участников финансового рынка.
Ранее Путин поручил принять дополнительные меры по снижению оттока россиян за рубеж.