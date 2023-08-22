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Путин заявил о необходимости контролировать отток капитала

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Правительству и Центробанку нужно активнее использовать имеющиеся инструменты и донастраивать их, контролировать отток капитала.
Путин заявил о необходимости контролировать отток капитала
  • РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

RT ведёт трансляцию.

Он отметил, что за последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность, что затрудняет принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса и граждан.

«Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учётом объективной ситуации», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что необходимо контролировать отток капитала и мониторить поведение основных участников финансового рынка.

Ранее Путин поручил принять дополнительные меры по снижению оттока россиян за рубеж.

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