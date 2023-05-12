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Путин поручил принять меры по снижению оттока россиян за рубеж

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Российский лидер Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по снижению оттока россиян за рубеж.
Путин поручил принять меры по снижению оттока россиян за рубеж
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что миграционный отток населения России за рубеж в 2022 году увеличился под влиянием изменившихся социально-экономических условий.

«В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения России за рубеж», — говорится в документе.

В конце апреля правительство отозвало поправки о налогах, включая НДФЛ для работающих из-за границы россиян, для внесения ряда технических уточнений.

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