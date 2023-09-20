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Профессор Продеус: постковидный синдром может развиться и при лёгком течении COVID-19

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Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус выразил мнение, что постковидный синдром может развиться даже при лёгком течении коронавируса.
Профессор Продеус: постковидный синдром может развиться и при лёгком течении COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

«Постковидный синдром у взрослых есть, сказать, что он будет больше или меньше в связи с новым штаммом, сейчас нельзя. К сожалению, состояние слабости и вялости, нарушение дыхания и так далее, они ещё остаются», — заявил он в беседе с НСН.

В свою очередь, терапевт, главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин в беседе с Life.ru спрогнозировал, что осенью и зимой особенно активными будут оба новых варианта коронавируса — штаммы «эрис» и «пирола».

«Только в случае с «эрисом» мы уже видим, что симптомы не яркие, а течение чаще всего лёгкое. Относительно свежего штамма BA.2.86 такой уверенности нет. Известно лишь, что существующие тесты способны обнаружить новый тип вируса», — сказал он.

Ранее заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская рассказала, какие существуют меры профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей.

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