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В Москве разработали медицинский ГОСТ для нейросетей

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Столичные рентгенологи совместно разработали и внедрили новый ГОСТ для безопасного проектирования и обслуживания систем искусственного интеллекта в клинической медицине, заявила и. о. заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве разработали медицинский ГОСТ для нейросетей

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Документ определяет требования для каждого процесса жизненного цикла систем искусственного интеллекта. Использование стандартов обеспечит внедрение только проверенных, надёжных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих», — отметила Ракова.

Новый ГОСТ дополнил стандарт IEC 62304-2022.

Ранее НСН сообщила, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.

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