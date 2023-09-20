В Москве разработали медицинский ГОСТ для нейросетей
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Документ определяет требования для каждого процесса жизненного цикла систем искусственного интеллекта. Использование стандартов обеспечит внедрение только проверенных, надёжных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих», — отметила Ракова.
Новый ГОСТ дополнил стандарт IEC 62304-2022.
Ранее НСН сообщила, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.