Собянин заявил, что готовность станции «Потапово» составляет 70%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что готовность станции «Потапово» Сокольнической линии метро составляет 70%.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

На данный момент монтируют системы электроснабжения, отопления, вентиляции и пожарной безопасности.

«С открытием станции поездки жителей поселений Сосенское и Воскресенское, Щербинки станут ещё быстрее и комфортнее, они смогут экономить в пути до 40 минут в день», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в московском метрополитене специалисты восстанавливают исторические барельефы на станции «Новокузнецкая». Работы планируют завершить до конца текущего года.