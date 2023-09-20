Узнать больше

Собянин заявил, что готовность станции «Потапово» составляет 70%

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что готовность станции «Потапово» Сокольнической линии метро составляет 70%.
Собянин заявил, что готовность станции «Потапово» составляет 70%

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

На данный момент монтируют системы электроснабжения, отопления, вентиляции и пожарной безопасности.

«С открытием станции поездки жителей поселений Сосенское и Воскресенское, Щербинки станут ещё быстрее и комфортнее, они смогут экономить в пути до 40 минут в день», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в московском метрополитене специалисты восстанавливают исторические барельефы на станции «Новокузнецкая». Работы планируют завершить до конца текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить