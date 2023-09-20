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Профессор Наумов рекомендовал больше двигаться для здоровья суставов

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Заведующий лабораторией заболеваний костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, профессор Антон Наумов рассказал о профилактике заболеваний суставов.
Профессор Наумов рекомендовал больше двигаться для здоровья суставов
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

В интервью с «Российской газетой» Наумов объяснил, что риск заболеваний суставов повышается из-за избыточной массы тела, биомеханических перегрузок во время занятий спортом, а также травмы. 

Для сохранения здоровья суставов специалист рекомендовал больше двигаться, в частности ходить. По его словам, не стоит перегружаться, но двигаться нужно 70% времени.

«Если ты постоянно двигаешься, то этого, как правило, достаточно для поддержания активности мышечного аппарата. А она связана с синтезом веществ, которые являются противовоспалительными», — пояснил Наумов.

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