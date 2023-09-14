Врач Кованжи отметила пользу скандинавской ходьбы в осенний период
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Скандинавская ходьба отлично подойдёт в качестве физической активности в период адаптации организма к осеннему сезону, передаёт слова специалиста издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.
Рекомендуют занятия этим видом спорта при болях в спине, остеохондрозе и грыже позвоночника, отметила Кованжи.
При этом скандинавская ходьба противопоказана людям с артритом или артрозом коленных, голеностопных или тазобедренных суставов, заключила врач.
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