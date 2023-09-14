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Врач Кованжи отметила пользу скандинавской ходьбы в осенний период

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Врач приёмного отделения Московской областной больницы им. В.Н. Розанова Евгения Кованжи рассказала, что скандинавская ходьба помогает справляться с плохим настроением и апатией в осенние месяцы.
Врач Кованжи отметила пользу скандинавской ходьбы в осенний период
  • Gettyimages.ru

Скандинавская ходьба отлично подойдёт в качестве физической активности в период адаптации организма к осеннему сезону, передаёт слова специалиста издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Рекомендуют занятия этим видом спорта при болях в спине, остеохондрозе и грыже позвоночника, отметила Кованжи.

При этом скандинавская ходьба противопоказана людям с артритом или артрозом коленных, голеностопных или тазобедренных суставов, заключила врач.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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