«Известия»: в России появится закон о посуточной аренде жилья

Правительство России поддержало проект Минстроя по внесению закона о посуточной аренде жилья в Жилищный кодекс.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию решения правительственной комиссии.

Как отмечается в материале, статус посуточной аренды остаётся неясным после того, как в 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы.



В решении предлагается прописать, что собственник жилья имеет право сдавать его на основании договора найма, в том числе краткосрочного.

В январе депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже унаследованной недвижимости.