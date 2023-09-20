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«Известия»: в России появится закон о посуточной аренде жилья

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Правительство России поддержало проект Минстроя по внесению закона о посуточной аренде жилья в Жилищный кодекс.
«Известия»: в России появится закон о посуточной аренде жилья
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию решения правительственной комиссии.

Как отмечается в материале, статус посуточной аренды остаётся неясным после того, как в 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы.

В решении предлагается прописать, что собственник жилья имеет право сдавать его на основании договора найма, в том числе краткосрочного.

В январе депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже унаследованной недвижимости.

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