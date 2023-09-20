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«Коммерсантъ»: правительство оценило создание четырёх ВСМ почти в 11 трлн рублей

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Российское правительство оценило создание четырёх высокоскоростных железных дорог (ВСМ) почти в 11 трлн руб.
«Коммерсантъ»: правительство оценило создание четырёх ВСМ почти в 11 трлн рублей
  • РИА Новости
  • © Компания "Скоростные магистрали"

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию стратегии развития инфраструктуры до 2030 года.

Как отмечается в материале, сеть ВСМ, ранее одобренная президентом России Владимиром Путиным, будет стоить около 10,8 трлн рублей.

Уточняется, что в аппарате вице-премьера России Марата Хуснуллина эти данные не прокомментировали.

Издание также пишет, что оценки стоимости не являются точными.

17 августа Путин заявил, что время в пути по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург откроет новые возможности для бизнеса.

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