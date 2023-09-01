Беглов: ВСМ Москва — Петербург откроет новые возможности для бизнеса и туризма

Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург откроет новые возможности для бизнеса, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Также, по его словам, благодаря ВСМ Северная столица может стать туристическим хабом и привлечь новых туристов.

«ВСМ — это решающий шаг к созданию большой агломерации, с вовлечением Твери, Великого Новгорода, других регионов СЗФО», — цитирует губернатора РИА Новости.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что запуск Московского скоростного диаметра улучшит транспортное обслуживание каждого третьего района Москвы.