Беглов: ВСМ Москва — Петербург откроет новые возможности для бизнеса и туризма
Также, по его словам, благодаря ВСМ Северная столица может стать туристическим хабом и привлечь новых туристов.
«ВСМ — это решающий шаг к созданию большой агломерации, с вовлечением Твери, Великого Новгорода, других регионов СЗФО», — цитирует губернатора РИА Новости.
Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что запуск Московского скоростного диаметра улучшит транспортное обслуживание каждого третьего района Москвы.