Путин: время в пути по ВСМ между Петербургом и Москвой составит 2 часа 15 минут
«Скорость движения возрастёт существенным образом, и время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой», — сказал он на открытии движения по МЦД-3.
Путин добавил, что путь между Тверью и Москвой займёт 39 минут, а между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом — 29 минут.
Также российский лидер заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали.