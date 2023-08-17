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Путин: время в пути по ВСМ между Петербургом и Москвой составит 2 часа 15 минут

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Президент России Владимир Путин заявил, что время в пути по будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут.

«Скорость движения возрастёт существенным образом, и время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой», — сказал он на открытии движения по МЦД-3.

Путин добавил, что путь между Тверью и Москвой займёт 39 минут, а между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом — 29 минут.

Также российский лидер заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали.

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