Сбербанк убрал скидки на ставки по льготной ипотеке ввиду решения правительства
Сбербанк в связи с решением правительства отменяет скидки на ставки по льготным программам ипотеки и повышает размер первоначального взноса по ним до 20,1%.
Об этом информирует РИА Новости.
При этом, как отмечается, стоимость кредита по всем одобренным до этого заявкам остаётся без изменений.
Ранее ЦБ предложил оставить только адресные льготные программы по ипотеке в 2024 году.
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