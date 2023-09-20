Сбербанк убрал скидки на ставки по льготной ипотеке ввиду решения правительства

Сбербанк в связи с решением правительства отменяет скидки на ставки по льготным программам ипотеки и повышает размер первоначального взноса по ним до 20,1%.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом, как отмечается, стоимость кредита по всем одобренным до этого заявкам остаётся без изменений.

Ранее ЦБ предложил оставить только адресные льготные программы по ипотеке в 2024 году.