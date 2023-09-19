Путин встретился с главой Удмуртии Бречаловым

Президент России Владимир Путин, завершая поездку в Приволжский федеральный округ, встретился с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Бречалов на встрече с президентом поблагодарил Путина за поддержку инициативы о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо», — сказал глава Удмуртской Республики.

На заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске Путин заявил, что в России необходимо нарастить объёмы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.