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Путин встретился с главой Удмуртии Бречаловым

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Президент России Владимир Путин, завершая поездку в Приволжский федеральный округ, встретился с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Бречалов на встрече с президентом поблагодарил Путина за поддержку инициативы о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо», — сказал глава Удмуртской Республики.

На заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске Путин заявил, что в России необходимо нарастить объёмы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.

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