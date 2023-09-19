Путин поручил повысить объёмы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО

В России необходимо нарастить объёмы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, заявил российский президент Владимир Путин.

«Нужно повысить объёмы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО», — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Он отметил, что дал ряд указаний, касающихся графика поставок соответствующей номенклатуры на 2024 год.

Ранее в «Ростехе» по случаю отмечаемого 19 сентября Дня оружейника рассказали, что в России увеличилось производство ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», ОТРК «Искандер» и других боеприпасов.