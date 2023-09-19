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Депздрав опроверг сообщения о начале работы ковидного госпиталя в Коммунарке

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Московский департамент здравоохранения опроверг сообщения о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке. Его мощности сейчас находятся в резерве.
Депздрав опроверг сообщения о начале работы ковидного госпиталя в Коммунарке
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«По факту сообщений о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке сообщаем, что информация не соответствует действительности. Резервный госпиталь, состоящий из нескольких родеров, в Коммунарке в настоящее время не работает и не принимает пациентов на госпитализацию. Все эти мощности, как и ранее, находятся в резерве», — сказали РИА Новости в пресс-службе департамента.

Внутри одного из родеров располагается дневной стационар, где оказывается амбулаторная помощь пациентам из групп риска (пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями) в целях профилактики осложнений, отметили там.

«Отдельно подчеркиваем, что данное подразделение работало и ранее, во время пандемии коронавирусной инфекции, и продолжает работать сейчас», — добавили в пресс-службе.

Как стало известно ранее, временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в московском районе Сокольники возобновляет работу.

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