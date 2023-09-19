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Аналитик Парфентьев рассказал о возможных последствиях блокировки виртуальных номеров

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Координатор Центра безопасного интернета и ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев рассказал, какие могут быть последствия блокировки виртуальных номеров.
Аналитик Парфентьев рассказал о возможных последствиях блокировки виртуальных номеров
  • Gettyimages.ru

«Речь идёт о виртуальных АТС, которые создаются в интернете, и им может присваиваться практически любой из существующих номеров», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, если необходимо получить какие-либо данные, то могут возникнуть проблемы.

«Оказывается затруднительным установить лицо, совершающее те или иные противоправные действия с использованием подобного номера, то есть мошенника», — пояснил эксперт.

Как предположил Парфентьев, теперь мошенники не смогут зайти на соответствующие сайты и зарегистрировать такие номера.

Ранее стало известно, что правительство России признало угрозой безопасности в сфере интернета и связи использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров), сервисы по их выдаче начнут блокировать после 1 сентября 2024 года.

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