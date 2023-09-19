В России признали использование виртуальных мобильных номеров угрозой

Правительство России признало угрозой безопасности в сфере интернета и связи использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров), сервисы по их выдаче начнут блокировать после 1 сентября 2024 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление российского кабмина.

На данный момент для регистрации в мессенджерах и соцсетях пользователю необходимо предоставить номер мобильного телефона, благодаря которому можно идентифицировать владельца. При этом злоумышленники часто пользуются виртуальными номерами, которые сдаются в аренду и не привязаны к персональным данным.

В марте 2022 года россиянам звонили с незнакомых украинских и белорусских номеров. Те, кто взял трубку, услышали, как мужчина с голосом, очень похожим на голос Владимира Зеленского, стал призывать «забрать домой своих мужей и сыновей», участвующих в военной спецоперации на территории Украины. Некоторым подобные аудиосообщения поступили на сервис голосовой почты.