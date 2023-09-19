Специалист Спинка объяснил интерес россиян к инвестированию в золото

Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка заявил, что интерес россиян к инвестированию в золото по-прежнему высокий.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что прежде всего на рост спроса повлияло сужение числа доступных инструментов для сохранения и приумножения капитала.

Кроме того, считает Спинка, в стране растёт общий уровень финансовой грамотности.

«Физическое же золото является понятным для начинающего инвестора способом сохранения средств», — сказал он.

Эксперт рекомендовал относиться к золоту как к хорошему способу долгосрочного сохранения капитала, но отметил, что не стоит отводить под него более 5—10% инвестпортфеля.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о правилах успешного инвестирования. В частности, эксперт рекомендовал не вкладывать последние сбережения.