Инвестор Бахтин посоветовал не вкладывать последние сбережения

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о правилах успешного инвестирования.

Прежде всего, не стоит инвестировать последние сбережения, необходимо иметь финансовую подушку в размере двух-трёх месячных зарплат, поделился эксперт в интервью «Газете.Ru».

Специалист также порекомендовал определить цель вложений и установить срок для её реализации — это сделает процесс инвестиций более осознанным.

Бахтин посоветовал начинающим инвесторам направлять средства системно и регулярно (например, 10—20% от дохода) и распределять вложения как по видам активов (акции, облигации, депозиты, ПИФы), так и по валютам.

Также не стоит пренебрегать советами профессионалов, заключил эксперт.

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