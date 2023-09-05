Узнать больше

Инвестор Бахтин посоветовал не вкладывать последние сбережения

Короткая ссылка
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о правилах успешного инвестирования.

Прежде всего, не стоит инвестировать последние сбережения, необходимо иметь финансовую подушку в размере двух-трёх месячных зарплат, поделился эксперт в интервью «Газете.Ru».

Специалист также порекомендовал определить цель вложений и установить срок для её реализации — это сделает процесс инвестиций более осознанным.

Бахтин посоветовал начинающим инвесторам направлять средства системно и регулярно (например, 10—20% от дохода) и распределять вложения как по видам активов (акции, облигации, депозиты, ПИФы), так и по валютам.

Также не стоит пренебрегать советами профессионалов, заключил эксперт.

Ранее Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности, в беседе с радио «Комсомольская правда» дал рекомендации по защите от мошенничества с сим-картами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить