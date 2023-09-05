Инвестор Бахтин посоветовал не вкладывать последние сбережения
Прежде всего, не стоит инвестировать последние сбережения, необходимо иметь финансовую подушку в размере двух-трёх месячных зарплат, поделился эксперт в интервью «Газете.Ru».
Специалист также порекомендовал определить цель вложений и установить срок для её реализации — это сделает процесс инвестиций более осознанным.
Бахтин посоветовал начинающим инвесторам направлять средства системно и регулярно (например, 10—20% от дохода) и распределять вложения как по видам активов (акции, облигации, депозиты, ПИФы), так и по валютам.
Также не стоит пренебрегать советами профессионалов, заключил эксперт.
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