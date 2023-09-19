Путин приехал в Ижевск для проведения заседания военно-промышленной комиссии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в рамках заседания поздравит с Днём оружейника всех причастных к оборонно-промышленному комплексу.
Также после этого глава государства проведёт обсуждение вопросов ОПК, оно состоится в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что Путин поручил провести 20—21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Государственного совета по теме развития рынка труда.