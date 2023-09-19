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Путин приехал в Ижевск для проведения заседания военно-промышленной комиссии

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Российский лидер Владимир Путин прибыл в Ижевск, где собирается провести заседание военно-промышленной комиссии.
Путин приехал в Ижевск для проведения заседания военно-промышленной комиссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в рамках заседания поздравит с Днём оружейника всех причастных к оборонно-промышленному комплексу.

Также после этого глава государства проведёт обсуждение вопросов ОПК, оно состоится в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Путин поручил провести 20—21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Государственного совета по теме развития рынка труда.

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