Путин приехал в Ижевск для проведения заседания военно-промышленной комиссии

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Ижевск, где собирается провести заседание военно-промышленной комиссии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в рамках заседания поздравит с Днём оружейника всех причастных к оборонно-промышленному комплексу.

Также после этого глава государства проведёт обсуждение вопросов ОПК, оно состоится в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Путин поручил провести 20—21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Государственного совета по теме развития рынка труда.