Терапевт Ромасов рассказал о важности здорового питания при ночной работе
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он посоветовал, в частности, установить график сна и определить под него от семи до девяти часов.
Также рекомендуется на время сна отключить телефон и другие гаджеты, затемнить помещение.
Кроме того, важно нормализовать рабочий процесс — включить яркий свет, например, а основной приём пищи должен быть только перед работой. Во время смены желательно есть небольшие порции овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, а также продуктов с высоким содержанием белка. Кофе лучше употреблять нормированно.
Вне работы ключевую роль играет регулярная физическая активность, здоровое питание, приём витаминов.
Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.