Терапевт Ромасов рассказал о важности здорового питания при ночной работе

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, как минимизировать негативные последствия ночной работы для здоровья.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он посоветовал, в частности, установить график сна и определить под него от семи до девяти часов.

Также рекомендуется на время сна отключить телефон и другие гаджеты, затемнить помещение.

Кроме того, важно нормализовать рабочий процесс — включить яркий свет, например, а основной приём пищи должен быть только перед работой. Во время смены желательно есть небольшие порции овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, а также продуктов с высоким содержанием белка. Кофе лучше употреблять нормированно.

Вне работы ключевую роль играет регулярная физическая активность, здоровое питание, приём витаминов.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.