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Власти Удмуртии поздравили жителей республики с Днём оружейника

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Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днём оружейника.
Власти Удмуртии поздравили жителей республики с Днём оружейника
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Рабочих, мастеров, инженеров, конструкторов и всех сотрудников, занятых на производстве оружия, — с праздником. Благодаря вам Ижевск носит гордое звание Города оружейников, а Удмуртия — оружейной кузницы страны», — заявил Бречалов.

По его словам, для региона это особый праздник.

Ранее сообщалось, что во вторник, 19 сентября, в Ижевске впервые провели Оружейный диктант. Главной площадкой стала Центральная площадь, где в акции приняли участие более 150 человек.

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