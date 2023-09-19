Власти Удмуртии поздравили жителей республики с Днём оружейника

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днём оружейника.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Рабочих, мастеров, инженеров, конструкторов и всех сотрудников, занятых на производстве оружия, — с праздником. Благодаря вам Ижевск носит гордое звание Города оружейников, а Удмуртия — оружейной кузницы страны», — заявил Бречалов.

По его словам, для региона это особый праздник.

Ранее сообщалось, что во вторник, 19 сентября, в Ижевске впервые провели Оружейный диктант. Главной площадкой стала Центральная площадь, где в акции приняли участие более 150 человек.