В Ижевске впервые состоялся Оружейный диктант

Во вторник, 19 сентября, в Ижевске впервые провели Оружейный диктант. Главной площадкой стала Центральная площадь, где в акции приняли участие более 150 человек.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Диктант состоял из 47 вопросов, ответить на которые нужно было в течение 45 минут.

«Сегодня запускается история. И каждый из нас, сейчас сидящих за этими столами, уже стал частью этой истории, потому что мы первые, кто пишет этот Оружейный диктант», — заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков, слова которого приводит интернет-издание «Сусанин».

Диктант также можно пройти онлайн в течение недели на сайте Молодёжного центра Удмуртии.

Ранее сообщалось, что акция «Литературный диктант» состоится 23 сентября в библиотеках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.