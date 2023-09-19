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В Ижевске впервые состоялся Оружейный диктант

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Во вторник, 19 сентября, в Ижевске впервые провели Оружейный диктант. Главной площадкой стала Центральная площадь, где в акции приняли участие более 150 человек.
В Ижевске впервые состоялся Оружейный диктант
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Диктант состоял из 47 вопросов, ответить на которые нужно было в течение 45 минут.

«Сегодня запускается история. И каждый из нас, сейчас сидящих за этими столами, уже стал частью этой истории, потому что мы первые, кто пишет этот Оружейный диктант», — заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков, слова которого приводит интернет-издание «Сусанин».

Диктант также можно пройти онлайн в течение недели на сайте Молодёжного центра Удмуртии.

Ранее сообщалось, что акция «Литературный диктант» состоится 23 сентября в библиотеках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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