Педиатр Воротынцева назвала симптомы кори у детей
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«Ребёнок жалуется на головную боль, озноб, слабость, светобоязнь. На фоне этого этапа появляется сухой кашель, заложенность носа с активными (иногда гнойными) выделениями. У детей более выражена гиперемия зева», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Воротынцева, на третий — пятый день на слизистой могут появиться характерные высыпания.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».