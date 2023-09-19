Педиатр Воротынцева назвала симптомы кори у детей

Педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева рассказала об основных симптомах кори у детей. По её словам, это повышенная температура тела и общая активная интоксикация.

«Ребёнок жалуется на головную боль, озноб, слабость, светобоязнь. На фоне этого этапа появляется сухой кашель, заложенность носа с активными (иногда гнойными) выделениями. У детей более выражена гиперемия зева», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Воротынцева, на третий — пятый день на слизистой могут появиться характерные высыпания.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».