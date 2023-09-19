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Флагманский центр больницы имени Филатова принял более 2000 пациентов за две недели

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Во флагманском центре ГКБ №15 имени Филатова в Москве врачи экстренно приняли более 2 тыс. пациентов за первые две недели работы, заявила и.о. заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Флагманский центр больницы имени Филатова принял более 2000 пациентов за две недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В новом флагмане уже провели 240 хирургических вмешательств, в том числе 11 — в ангиографической операционной», — сказала Ракова.

По её словам, в общей сложности во флагманских центрах столичных больниц, работающих по новому стандарту экстренной медпомощи, врачи спасли свыше 64 тыс. пациентов.

Ранее НСН сообщила, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.

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