Флагманский центр больницы имени Филатова принял более 2000 пациентов за две недели
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«В новом флагмане уже провели 240 хирургических вмешательств, в том числе 11 — в ангиографической операционной», — сказала Ракова.
По её словам, в общей сложности во флагманских центрах столичных больниц, работающих по новому стандарту экстренной медпомощи, врачи спасли свыше 64 тыс. пациентов.
Ранее НСН сообщила, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.