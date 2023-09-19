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В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с поставками препарата «Микардис»

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Росздравнадзора прокомментировали RT ситуацию с поставками препарата «Микардис».
В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с поставками препарата «Микардис»
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Как пояснили в ведомстве, в 2023 году в гражданский оборот было введено около 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием «Телмисартан» (дозировки — 20, 40, 80 мг) российского и иностранного производства.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 13 препаратов-телмисартанов. Таким образом, российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН «Телмисартан» в полной мере ими обеспечен. Росздравнадзор совместно с Минздравом России ведёт мониторинг наличия лекарственных средств на отечественном рынке», — добавили в пресс-службе. 

Также в Росздравнадзоре отметили, что «Берингер Ингельхайм» (организация, принимающая претензии от потребителей) 13 июля 2022 года официально уведомила о прекращении ввоза на территорию России препаратов «Микардис» и «МикардисПлюс» с января 2023 года.

«В текущем году данный препарат в гражданский оборот не вводился. По данным ФГИС МДЛП, на сегодняшний день остатки «Микардиса» составляют около 23 тыс. упаковок. Это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов», — заключили там.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства «Микардис», которое назначается при артериальной гипертензии — заболевании, которое выражается в повышенном артериальном давлении и в ряде случаев может привести к инфаркту. 

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