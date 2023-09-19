Суд приговорил к 7 годам колонии экс-зампреда ЦБ России Корищенко

Таганский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии экс-заместителя председателя Центробанка России Константина Корищенко за хищение активов Инвестбанка на 1,4 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить Корищенко наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья.

Другому фигуранту этого же дела, Максиму Пальчуну, суд также назначил 7 лет колонии общего режима.

Вместе с этим суд полностью удовлетворил иск о взыскании с осуждённых 549 млн 250 тыс. 300 рублей.

Вину никто из них не признал.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что следователи министерства завершили предварительное расследование в отношении Корищенко и Пальчуна.