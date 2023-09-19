Суд приговорил к 7 годам колонии экс-зампреда ЦБ России Корищенко
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Назначить Корищенко наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья.
Другому фигуранту этого же дела, Максиму Пальчуну, суд также назначил 7 лет колонии общего режима.
Вместе с этим суд полностью удовлетворил иск о взыскании с осуждённых 549 млн 250 тыс. 300 рублей.
Вину никто из них не признал.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что следователи министерства завершили предварительное расследование в отношении Корищенко и Пальчуна.