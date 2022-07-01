Следствие по делу экс-замглавы ЦБ России Корищенко о растрате на 1,4 млрд рублей завершено

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что следователи министерства завершили предварительное расследование в отношении экс-заместителя председателя ЦБ России Константина Корищенко и экс-руководителя ряда офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна, обвиняемых в растрате ценных бумаг на 1,4 млрд рублей.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности... окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации, бывшего председателя правления АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Константина Корищенко и экс-руководителя ряда офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна. Они обвиняются в растрате принадлежащих банку ценных бумаг, совершённой организованной группой в особо крупном размере», — сказала она.

По версии следствия, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юридических лиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства.

Уточняется, что действия соучастников привели к банкротству кредитной организации и возложению на государство в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» ответственности по обязательствам перед вкладчиками. Ущерб составил порядка 1,4 млрд рублей.

В июне 2021 года сообщалось, что Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате. В этом же месяце он был арестован.

12 июня 2022 года Мосгорсуд принял решение освободить из-под стражи Корищенко.