Facebook удалил пост Симоньян про угрозы спикера ВСУ Чирилло в адрес россиян

Facebook* удалил пост главного редактора RT Маргариты Симоньян, который она опубликовала после угроз представителя Сил территориальной обороны Украины Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов и официальных лиц.

Об этом Симоньян сообщила в своём Telegram-канале.

«Фейсбук» удалил вот этот пост про чудо-трансгендера Чирилло. Не из-за видео, а из-за моих слов. Не пойму, что им не понравилось — то ли трансгендер, то ли контрнаступ», — прокомментировала она.

Ранее Эштон-Чирилло заявлял, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом трансгендер высказался в адрес российских журналистов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где он обещает убивать пророссийских журналистов.

Позже Эштон-Чирилло опубликовал новое видео с угрозами в адрес военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, Марии Захаровой и «руководителя по правам человека» России». В обращении трансгендер заявил, что «военные преступники» понесут наказание после окончания конфликта.

Маргарита Симоньян после этого написала в своих соцсетях:

«Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры».

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