Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала новые угрозы трансгендера — представителя Сил территориальной обороны Украины Сары Эштон-Чирилло в адрес военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, официального представителя МИД Марии Захаровой и «руководителя по правам человека» России.

«Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Накануне Эштон-Чирилло опубликовал новое видео с угрозами в адрес российских журналистов и официальных лиц. В обращении трансгендер заявил, что «военные преступники» понесут наказание после окончания конфликта.

До этого Эштон-Чирилло заявлял, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом трансгендер высказался в адрес российских журналистов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.