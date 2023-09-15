Симоньян высказалась о новых угрозах спикера ВСУ в адрес Коца и Захаровой
- РИА Новости
«Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
Накануне Эштон-Чирилло опубликовал новое видео с угрозами в адрес российских журналистов и официальных лиц. В обращении трансгендер заявил, что «военные преступники» понесут наказание после окончания конфликта.
До этого Эштон-Чирилло заявлял, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом трансгендер высказался в адрес российских журналистов.
В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.