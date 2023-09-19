В Москве продажи витаминов увеличились на треть в сентябре
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Об этом пишет «Москва 24».
Выяснилось также, что средний чек на витамины в начале осени составлял 511 рублей — на 11% выше, чем в августе.
В топ-3 наиболее популярных у покупателей товаров вошли витамин C и аскорбиновая кислота, поливитамины и универсальные витаминные комплексы, а также витаминные комплексы для женщин.
Ранее сообщалось, что в августе вступило в силу распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.