В Москве продажи витаминов увеличились на треть в сентябре

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»), в Москве за первые две недели сентября продажи витаминов выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом августа.

Об этом пишет «Москва 24».

Выяснилось также, что средний чек на витамины в начале осени составлял 511 рублей — на 11% выше, чем в августе.

В топ-3 наиболее популярных у покупателей товаров вошли витамин C и аскорбиновая кислота, поливитамины и универсальные витаминные комплексы, а также витаминные комплексы для женщин.

Ранее сообщалось, что в августе вступило в силу распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.