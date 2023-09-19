Физиотерапевт Бондаренко рассказал о пользе гигиенической гимнастики по утрам

Врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко посоветовал по утрам делать гигиеническую гимнастику, чтобы быстрее привести организм в тонус и настроиться на работу.

Утро специалист предлагает начинать с потягиваний.

«То есть мы потянулись, выполнили упражнения на растяжку рук, ног, мышц спины, зевнули, повторили упражнения. Утренняя зарядка позволяет мобилизовать нервную систему, чтобы она сказала: «Окей!» После этого мы готовы бежать и работать», — поделился эксперт в интервью Радио Sputnik.

Кроме того, по утрам нужно делать дыхательные упражнения, чтобы восстановить в организме нужный баланс кислорода и углекислого газа, резюмировал Бондаренко.

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