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Собянин рассказал об открытии объектов социальной инфраструктуры в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии объектов социальной инфраструктуры на юго-востоке столицы.
Собянин рассказал об открытии объектов социальной инфраструктуры в Москве

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.

Так, в Останкинском районе заканчивают строительство детского сада на 215 мест, а в Бабушкинском — строительство детско-взрослой поликлиники на 750 пациентов.

По словам Собянина, в Отрадном откроют дополнительный корпус для детской поликлиники №110, а также обустроят новую школу с большим спортивным блоком и физкультурным комплексом.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве территорий у десяти станций Большой кольцевой линии метрополитена.

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