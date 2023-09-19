Собянин рассказал об открытии объектов социальной инфраструктуры в Москве
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.
Так, в Останкинском районе заканчивают строительство детского сада на 215 мест, а в Бабушкинском — строительство детско-взрослой поликлиники на 750 пациентов.
По словам Собянина, в Отрадном откроют дополнительный корпус для детской поликлиники №110, а также обустроят новую школу с большим спортивным блоком и физкультурным комплексом.
Ранее Собянин рассказал о благоустройстве территорий у десяти станций Большой кольцевой линии метрополитена.