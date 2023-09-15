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Собянин рассказал о благоустройстве территорий у десяти станций БКЛ

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий у десяти станций Большой кольцевой линии метрополитена.
Собянин рассказал о благоустройстве территорий у десяти станций БКЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

По словам Собянина, на данный момент готовы территории у станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон».

Так, на набережной Нагатинского затона проложен прогулочный экомаршрут с шезлонгами, скамейками и детской площадкой.

Также благоустраивают территории около «Аминьевской», «Марьиной Рощи», «Зюзино», «Новаторской», «Воронцовской», «Проспекта Вернадского» и «Текстильщиков».

«Обновили тротуары, проезжую часть, освещение. Там, где ходит городской транспорт, установили новые остановки и информационные пилоны. Скоро разобьём цветники и газон, высадим деревья и кустарники», — добавил мэр.

Также у станции «Сокольники» завершается установка спортивного кластера со скейт-парком и памп-треком.

Ранее «Радио 1» сообщало, что комплексное благоустройство дворов в Дмитровском городском округе завершили на 90%. 

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