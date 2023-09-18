Иммунолог Болков рассказал о новом варианте коронавируса пирола
«Он лучше закрепляется в клетках и более проворен в плане ускользания от иммунной системы», — отметил Болков в беседе с газетой «Известия».
Как пояснил эксперт, это связано с тем, что пирола имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами омикрона.
«Коронавирус регулярно меняется», — добавил он.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал RT о новом варианте коронавируса пирола и мерах профилактики заболеваемости.