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Иммунолог Болков рассказал о новом варианте коронавируса пирола

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Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что новый вариант коронавируса пирола быстрее распространяется, но вряд ли будет протекать тяжелее, чем предыдущие.

«Он лучше закрепляется в клетках и более проворен в плане ускользания от иммунной системы», — отметил Болков в беседе с газетой «Известия».

Как пояснил эксперт, это связано с тем, что пирола имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами омикрона.

«Коронавирус регулярно меняется», — добавил он.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал RT о новом варианте коронавируса пирола и мерах профилактики заболеваемости.

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