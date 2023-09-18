Инфекционист Неронов заявил о сезонности роста заболеваемости COVID-19
«Температура воздуха снижается, влажность увеличивается, солнце прячется, люди вернулись из отпусков, живучесть вируса возрастает, возможности к распространению увеличиваются. В общем, ничего необычного в этом не наблюдается», — сказал он в беседе с РИАМО.
По его словам, важно соблюдать меры профилактики и предосторожности по отношению ко всем респираторным инфекциям.
Со своей стороны, кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что штамм «пирола» — это разновидность штамма «омикрон».
«Это новый субтип «омикрона» с дополнительными мутациями, ускользающий от иммунного ответа. В связи с появлением этого субтипа и подъёма заболеваемости в разных странах, производители вакцин работают над модернизацией вакцин, созданием вакцин нового поколения», — сказал он.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал RT о новом варианте коронавируса «пирола» и мерах профилактики заболеваемости.