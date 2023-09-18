Вирусолог Викулов высказался о вероятности тридемии в этом году

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что в этом году прогнозируется развитие тридемии.

«Когда будут циркулировать три вируса основных: новые субтипы «омикрона», вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус», — пояснил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Викулов рекомендовал вакцинироваться от гриппа, а также правильно использовать средства индивидуальной защиты.

«Нужно правильно надевать, носить и правильно снимать маски, антисептиками нужно правильно и дозированно пользоваться. Во всём нужно видеть меру», — добавил он.

Со своей стороны, заслуженный врач России телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей напомнил о ситуации с вирусом Нипах.

«Вирус Нипах обнаружили ещё в 1999 году, когда он вызвал вспышку вирусного энцефалита среди свиноводов в Малайзии. Его назвали в честь деревни, где проживал первый заражённый пациент», — уточнил Мясников.

По его словам, передаваться от человека к человеку вирус может, но здесь всё зависит от тяжести респираторной инфекции, которая наблюдалась во время вспышек.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал RT о новом варианте коронавируса «пирола» и мерах профилактики заболеваемости.