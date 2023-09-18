Аналитики прокомментировали решение ФАС отменить плату за раздачу интернета

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировали в беседе с RT сообщение о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика.

По прогнозу руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, через какое-то время путём некоторых прений операторы «на эту уступку пойдут».

«В принципе, в ряде развитых стран это вполне уже стало нормой жизни, тем более, что, приобретая ограниченный пакет интернета, (а безлимитных в России практически не осталось), в моём понимании, мы имеем право этим пакетом распоряжаться по своему усмотрению, в том числе и раздавать этот интернет для других устройств», — пояснил эксперт.

В свою очередь, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил в беседе с RT, что решение ФАС кажется «непонятным», поскольку касается внутренних дел компаний.

«Сотовые операторы не один год избавляются от безлимитных тарифных планов, и раздача интернета находится в этом направлении, потому что, по сути, этот процесс интересен не всем пользователям. Либо тем, кто на даче раздаёт, либо это бизнес-идея, когда с одного устройства можно раздавать 10—15 людям. Уверен, что операторы уже давали ФАС обоснование, почему так происходит», — рассказал собеседник RT.

При этом он отметил, что у операторов всегда есть возможность выполнить предписания ФАС, но при этом использовать другие моменты, например снижение скоростных характеристик при подключении услуги раздачи интернета.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика.

Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путём установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств.