Мобильные операторы отреагировали на решение ФАС касательно раздачи интернета

В пресс-службе российских сотовых операторов отреагировали на решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России обязать МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика.

«МТС пока не получила официальное предупреждение от ФАС, мы определимся с дальнейшими действиями после ознакомления с ним», — пояснили RT в пресс-службе компании.

Однако, как пояснили специалисты, были заранее предоставлены все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета в условиях оператора.

По их словам, введённая плата за раздачу интернет-трафика «не является такой существенной, если изучить наши условия».

«Кроме того, для тех, кто много раздаёт, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать интернет за минимальную плату», — подчеркнули в организации.

В пресс-службе «МегаФона» также отметили, что не получали официального предупреждения от ведомства.

«Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами», — пояснили там.

В пресс-службе Tele2 воздержались от комментариев.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика.

Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путём установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств.