Узнать больше

Мобильные операторы отреагировали на решение ФАС касательно раздачи интернета

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
В пресс-службе российских сотовых операторов отреагировали на решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России обязать МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика.
Мобильные операторы отреагировали на решение ФАС касательно раздачи интернета
  • Gettyimages.ru
  • © Bronek Kaminski

«МТС пока не получила официальное предупреждение от ФАС, мы определимся с дальнейшими действиями после ознакомления с ним», — пояснили RT в пресс-службе компании. 

Однако, как пояснили специалисты, были заранее предоставлены все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета в условиях оператора.

По их словам, введённая плата за раздачу интернет-трафика «не является такой существенной, если изучить наши условия».

«Кроме того, для тех, кто много раздаёт, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать интернет за минимальную плату», — подчеркнули в организации.

В пресс-службе «МегаФона» также отметили, что не получали официального предупреждения от ведомства.

«Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами», — пояснили там. 

В пресс-службе Tele2 воздержались от комментариев. 

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика.

Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путём установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить