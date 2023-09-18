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В Челябинской области произошло 338 ДТП с участием детей с начала года

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В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что за восемь месяцев текущего года 11 детей в возрасте до 16 лет погибли в ДТП, произошедших в регионе, ещё 361 ребёнок получил травмы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным, всего в регионе за истекший период зарегистрировано 338 ДТП с участием несовершеннолетних.

«С 18 по 22 сентября во всех образовательных организациях области Госавтоинспекция проводит «Неделю безопасности», посвящённую вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что управление ГИБДД УМВД России по Казани привело данные, согласно которым в 2023 году в столице Татарстана количество ДТП по вине пьяных водителей снизилось на 31% по сравнению с прошлым годом.

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