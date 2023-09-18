В Челябинской области произошло 338 ДТП с участием детей с начала года
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно данным, всего в регионе за истекший период зарегистрировано 338 ДТП с участием несовершеннолетних.
«С 18 по 22 сентября во всех образовательных организациях области Госавтоинспекция проводит «Неделю безопасности», посвящённую вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что управление ГИБДД УМВД России по Казани привело данные, согласно которым в 2023 году в столице Татарстана количество ДТП по вине пьяных водителей снизилось на 31% по сравнению с прошлым годом.