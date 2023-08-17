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В Казани число ДТП с пьяными водителями сократилось на треть за год

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По данным управления ГИБДД УМВД России по Казани, в 2023 году в столице Татарстана количество ДТП по вине пьяных водителей снизилось на 31% по сравнению с прошлым годом.
В Казани число ДТП с пьяными водителями сократилось на треть за год
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует «Реальное время».

Число пострадавших соответствующим образом также уменьшилось на 37,8%.

По итогам первого полугодия количество ДТП в Казани снизилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — зафиксировано 16 аварий против 25 в 2022-м.

Всего с начала года в Казани по вине водителей, бывших в состоянии алкогольного опьянения, произошло 20 аварий, в которых погибли два человека и 23 получили травмы. Было составлено 1968 административных материалов, возбуждено 198 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области увеличилось число ДТП с пострадавшими на 15% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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