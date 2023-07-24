В Свердловской области число аварий с пострадавшими увеличилось на 15%

В Свердловской области увеличилось число ДТП с пострадавшими на 15% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на врио главного инспектора регионального УГИБДД Григория Козьминых.

«С начала этого года мы зарегистрировали 1287 ДТП. Рост по этому показателю в сравнении с прошлым годом составил 13%. Погибли в них 114 человек — снижение почти на треть (— 30%). Но несмотря на положительную тенденцию по этому показателю, мы видим рост на 15% травматизма в авариях. В общей сложности ранен 1631 человек», — уточнил Козьминых.

Наиболее аварийными трассами стали Екатеринбург — Тюмень (44 ДТП с восемью погибшими), Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (43 ДТП с восемью погибшими), Екатеринбург — Пермь (31 ДТП с 14 погибшими).

Он также сказал, что основными причинами дорожных аварий являются нарушение правил проезда перекрёстков, пешеходных переходов, превышение скорости и выезд на встречную полосу. Каждое восьмое ДТП совершено водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате аварии на Ленинском проспекте в Москве.