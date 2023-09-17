Хуснуллин заявил, что в ДНР после восстановления открыли два моста
Об этом написал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.
«Сегодня в Новоазовском районе ДНР открыли сразу два моста», — говорится в сообщении.
Он поделился, что специалисты из Московской области восстановили объекты за год.
«Для местных жителей этот мост (в Новоазовске. — RT) стал не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а ещё и новой достопримечательностью города — ярким символом большой и единой страны», — прокомментировал Хуснуллин.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что более 100 км дорог построили и отремонтировали на шести участках в республике.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит около 1 млрд рублей на восстановление морского порта в Мариуполе.