Хуснуллин заявил, что в ДНР после восстановления открыли два моста

Автомобильный мост в Мариуполе и пешеходный в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) открыли после восстановительных работ.

Об этом написал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.

«Сегодня в Новоазовском районе ДНР открыли сразу два моста», — говорится в сообщении.

Он поделился, что специалисты из Московской области восстановили объекты за год.

«Для местных жителей этот мост (в Новоазовске. — RT) стал не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а ещё и новой достопримечательностью города — ярким символом большой и единой страны», — прокомментировал Хуснуллин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что более 100 км дорог построили и отремонтировали на шести участках в республике.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит около 1 млрд рублей на восстановление морского порта в Мариуполе.