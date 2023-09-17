Узнать больше

Хуснуллин заявил, что в ДНР после восстановления открыли два моста

Короткая ссылка
Автомобильный мост в Мариуполе и пешеходный в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) открыли после восстановительных работ.
Хуснуллин заявил, что в ДНР после восстановления открыли два моста

Об этом написал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.

«Сегодня в Новоазовском районе ДНР открыли сразу два моста», — говорится в сообщении.

Он поделился, что специалисты из Московской области восстановили объекты за год.

«Для местных жителей этот мост (в Новоазовске. — RT) стал не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а ещё и новой достопримечательностью города — ярким символом большой и единой страны», — прокомментировал Хуснуллин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что более 100 км дорог построили и отремонтировали на шести участках в республике.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит около 1 млрд рублей на восстановление морского порта в Мариуполе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить