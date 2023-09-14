Пушилин: более 100 км дорог построили и отремонтировали на шести участках в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что более 100 км дорог построили и отремонтировали на шести участках в республике.

«В общей сложности сделано более 100 км дорог», — написал он в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что речь идёт о въезде в Мариуполь со стороны Донецка, автомобильной дороге Новоивановка — Ульяновское, участках между Мариуполем и Урзуфом, Новоазовском и Седово, а также Розовкой и Богдановкой.

10 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти направят порядка 15 млрд рублей на содержание и ремонт дорог регионального и местного значения, в том числе и улично-дорожной сети.