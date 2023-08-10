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Мишустин заявил о выделении 15 млрд рублей на дороги регионального и местного значения

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Российские власти направят порядка 15 млрд рублей на содержание и ремонт дорог регионального и местного значения, в том числе и улично-дорожной сети.
Мишустин заявил о выделении 15 млрд рублей на дороги регионального и местного значения
  • Gettyimages.ru
  • © breeze393

Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с кабмином.

Он отметил, что такая мера поможет привести в порядок более 20 тыс. км шоссе, подъездных путей, а также разных съездов и выездов.

«Сегодняшнее решение — лишь часть масштабных проектов по модернизации автотрасс по всей стране. Только в этом году порядка 180 млн кв. м региональных и городских дорог построят и приведут в нормативное состояние. Такая работа будет продолжена», — сказал Мишустин.

8 августа сообщалось, что кабмин собирается направить дополнительно 2,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья в ряде регионов России.

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