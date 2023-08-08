Кабмин дополнительно выделит 2,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Правительство дополнительно выделит 2,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья в ряде регионов России.

Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство... профинансирует расселение аварийного жилья в городе Энгельсе Саратовской области. Подписано распоряжение о выделении на эти цели более 0,5 млрд рублей», — сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, правительства Московской и Омской области получат дополнительное финансирование на переселение граждан из аварийного жилья в размере более 1,8 млрд рублей.

Ранее Мишустин заявил, что работы по расселению людей из домов, ставших непригодными до 1 января 2017-го, завершатся в 2024 году.