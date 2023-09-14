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Кабмин России выделит около 1 млрд рублей на восстановление порта в Мариуполе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит около 1 млрд рублей на восстановление морского порта в Мариуполе.
Кабмин России выделит около 1 млрд рублей на восстановление порта в Мариуполе
  • РИА Новости

По его словам, железнодорожные депо и разъезды, электроподстанции и мастерские, склады и автодороги порта нуждаются в ремонте. 

«На эти цели мы направим в текущем году около 1 млрд рублей», — приводит пресс-служба кабмина заявление Мишустина.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в Донецкой Народной Республике строители быстрыми темпами восстанавливают жилые дома, которые получили повреждения от снарядов Вооружённых сил Украины.

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