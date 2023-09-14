Кабмин России выделит около 1 млрд рублей на восстановление порта в Мариуполе
- РИА Новости
По его словам, железнодорожные депо и разъезды, электроподстанции и мастерские, склады и автодороги порта нуждаются в ремонте.
«На эти цели мы направим в текущем году около 1 млрд рублей», — приводит пресс-служба кабмина заявление Мишустина.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе в Донецкой Народной Республике строители быстрыми темпами восстанавливают жилые дома, которые получили повреждения от снарядов Вооружённых сил Украины.